وزير التموين: زيادة إنتاج زيوت الطعام وتأمين المخزون الاستراتيجي استعدادا لشهر رمضان

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 11:56 صباحاً - محمد أحمد_ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الأهمية الاستراتيجية لصناعة زيوت الطعام باعتبارها سلعة أساسية تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، وضمان انتظام العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة لتوفير وفرة في الأسواق والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.

واستعرض فاروق خطط الإنتاج والتوريد، مؤكدًا على ضمان توافر زيوت الطعام بجودة عالية وكميات مناسبة للأسواق، مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

كما تناول الاجتماع خطط تطوير شركات الزيوت، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وخفض الفاقد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويضمن استدامة القطاع.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة التموين على متابعة استعدادات الشركات لشهر رمضان، من خلال زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الرقابة على الجودة، بما يضمن طرح منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وشدد فاروق على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع متابعة دورية من الوزارة لضمان تحقيق المستهدفات.

