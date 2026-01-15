نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يوميا في 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 01:06 صباحاً - – توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمعدل مماثل لما شهده هذا العام، مشيرة إلى البيانات تشير إلى توازن وثيق بين العرض والطلب في عام 2026.

ووفقا لنسخة من التقرير اطلعت عليها ، ذكرت أوبك أن الطلب سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يوميا في عام 2027، وهو معدل مشابه للنمو المتوقع هذا العام والبالغ 1.38 مليون برميل يوميا.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2026

وتعد هذه أولى التوقعات لعام 2027 في تقرير أوبك الشهري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يوميا في 2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.