رئيس الوزراء الكندي: اتفاق مبدئي مع الصين لخفض الرسوم الجمركية

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يناير 2026 01:59 مساءً - العربية نت_ أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق أولي مع الصين لخفض الرسوم الجمركية.

وقال كارني للزعيم الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة إن كندا والصين تصوغان شراكة استراتيجية جديدة من شأنها تحقيق مكاسب تاريخية عبر الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما.

ويأتي ذلك في إطار زيارة كارني للصين، وهي الأولى لرئيس وزراء كندي إلى الدولة الآسيوية منذ عام 2017، في مسعى لإعادة بناء العلاقات مع بكين، ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة، عقب أشهر من المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر السابق بين البلدين، وفقاً لـ “”.

وقال كارني لشي: “من المهم أن نطلق هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة في زمن يشهد انقسامات، داعياً إلى التركيز على المجالات التي يمكن أن تحقق مكاسب تاريخية للطرفين، مثل الزراعة والأغذية الزراعية والطاقة والتمويل”.

وتتطلع كندا إلى تعزيز علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على بعض السلع الكندية.

وقال شي لكارني: “أتطلع إلى مواصلة العمل معكم، بروح من المسؤولية تجاه التاريخ وشعوبنا والعالم، لتحسين العلاقات الصينية الكندية بشكل أكبر”.

ويقول محللون إن هذا التقارب يمكن أن يعيد تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في ظل احتدام المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، لكن من غير المتوقع أن تبتعد كندا بشكل كبير عن واشنطن.

