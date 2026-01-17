نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة باستثمارات 200 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يناير 2026 04:06 مساءً - بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى الصين بعقد اجتماع مع مسئولي شركة «كرنكس» الصينية الرائدة في تصنيع خلايا وبطاريات تخزين الطاقة، بحضور ممثلي شركة «كيميت» المصرية، حيث تم استعراض فرص السوق المصرية وخطط الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة لدعم استقرار الشبكة القومية.

وشهد الوزير توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة كيميت المصرية ومجموعة شركات كرنكس الصينية، تستهدف توطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الطاقة في مصر، من خلال إنشاء مصنع متكامل يعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج محلية، بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 ميجاوات ساعة سنويًا، وباستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار.

كما قام الوزير بزيارة ميدانية لمصانع الشركة الصينية في مقاطعة ووهان، واطلع على خطوط الإنتاج والتكنولوجيا التي سيتم نقلها وتطبيقها في المصنع المزمع إنشاؤه في مصر، ليكون مطابقًا للمصنع المرجعي بالصين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاتفاق يمثل نموذجًا عمليًا لنقل وتوطين التكنولوجيا، مشددًا على دعم الوزارة للشراكات الجادة مع القطاع الخاص، ومنح أولوية للمنتج المحلي في مشروعات الطاقة، ورفع نسبة المكون المحلي إلى 60% في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.

