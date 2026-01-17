قيادات وزارة الأوقاف تستقبل وفود الإمارات والصين للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:23 مساءً - استقبلت قيادات وزارة الأوقاف بمطار القاهرة الدولي عددًا من الوفود الرسمية المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد يومي 19 و20 من يناير الجاري بالقاهرة، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي».

فقد استقبل الدكتور محمد رجب خليفة ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، الأستاذ الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى وصوله للمشاركة في أعمال المؤتمر، يرافقه وفد دولة الإمارات الذي يضم الأستاذ عمر البريكي، والأستاذ حسن المرزوقي، حيث رحّب بالضيوف، مؤكدًا أهمية مشاركة القيادات الفكرية والعلمية من مختلف دول العالم في إثراء أعمال المؤتمر، وتعزيز الحوار حول قضايا المهن وأخلاقياتها في ضوء المتغيرات المعاصرة.

كما استقبل الدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، الدكتور حسن فامينج يانج - رئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، في إطار حرص الوزارة على توسيع دائرة المشاركة الدولية وتبادل الخبرات الفكرية والدعوية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وتأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل، مع التأكيد على دور القيم الدينية في توجيه الممارسة المهنية والحفاظ على البعد الإنساني، وبما يسهم في ترسيخ الوعي وبناء رؤية متوازنة لمستقبل المهن في العصر الحديث.