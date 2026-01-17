وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي 36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:23 مساءً - وصل إلى مطار القاهرة الدولي، فضيلة الشيخ بشير الحاج نانا يونس مفتي جمهورية الكاميرون، للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يُعقد تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك على مدار يومي 19 و20 من يناير الجاري.

وكان في استقبال فضيلته الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث رحّب به، مؤكدًا أهمية مشاركة كبار العلماء والمفتين من مختلف دول العالم الإسلامي في فعاليات المؤتمر، بما يسهم في إثراء النقاش العلمي والفكري حول قضايا العصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وتأثير التحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، على سوق العمل، ودور القيم الدينية في توجيه الممارسة المهنية والحفاظ على البعد الإنساني.

ومن المقرر أن يشارك مفتي جمهورية الكاميرون في الجلسة العلمية الثانية، بعنوان: «المهن في الزمان النبوي الشريف: إحصاؤها، وآدابها، وأخلاقياتها، وفقهها».