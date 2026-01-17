وزير الخارجية: مصر تلقت دعوة موجهة من ترامب إلى الرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:23 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مصر تقدر عاليا كافة الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من أجل إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عبدالعاطي -ردا على سؤال لـ أ ش أ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش- إن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات العديدة التي حدثت خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى التغريدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي -منذ لحظات- والتي تثمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، أوضح وزير الخارجية، أنه تم الإعلان عن تشكيل مجلس السلام وتلقت مصر دعوة موجهة من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للانضمام إلى المجلس، مؤكدا أن الدولة المصرية تدرس هذا الأمر بمختلف جوانبه وكذا كل الوثائق التي وردت إليها خلال الساعات الماضية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا الأمر يمثل جزءا لا يتجزأ من استحقاقات المرحلة الثانية وقرار مجلس الأمن (2803) والذي نص على تشكيل مجلس السلام ويرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعضوية 25 من رؤساء وقادة الدول في العالم من بينهم مصر.