صندوق النقد: تراجع معدل​​ نمو التجارة العالمية وطفرة باستثمارات الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 05:11 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل ​​نمو التجارة العالمية من 4.1% في العام الماضي 2025 إلى 2.6% في العام الجاري 2026، ترتفع إلى 3.1% في عام 2027.

وبحسب أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد اليوم الإثنين، تعكس هذه الديناميكيات أنماطًا من توسع البلدان في استيراد الكثير من شحنات السلع والمنتجات تخوفًا من تأثيرات التعريفات الجمركية التي طبقتها الإدارة الأمريكية على بلدان العالم في شهر أغسطس الماضي، فضلا عن تعديلات تدفقات التجارة الدولية استجابةً لهذه السياسات الجديدة.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تُسهم الحزم المالية التوسعية لدى الاقتصادات التي تتمتع بفائض في حسابها الجاري في تقليص الاختلالات العالمية.

في المقابل، يرى الصندوق أن هناك طفرة تشهدها استثمارات الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تستمر في جذب تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة حتى مع تباطؤها.

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ أوائل شهرأغسطس الماضي، بعد توقّيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا رفع بموجبه التعريفات المفروضة على 185 دولة حول العالم، والتي تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الميزان التجاري يميل لصالح تلك الدول.

وبلغت نسبة الرسوم المفروضة على مصر والسعودية والإمارات والمغرب 10%، والأردن نسبة 20%، وبنسبة 41% على سوريا، و31% على ليبيا، وعلى العراق 39%.

