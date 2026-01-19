نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يناقش مع «إيفولف» و«ستونيكس» خطط التوسع في سوق الذهب المصري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 07:10 مساءً - محمد أحمد _ التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة إيفولف القابضة (Evolve Holding) والتي تستثمر في المعادن النفيسة والذهب في مصر، وذلك بحضور الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة ايفولف القابضة، ووفد شركة Stonex شريك ايفولف برئاسة العضو المنتدب لشركة ستونيكس أوشو مان، وذلك لمناقشة استثماراتهم في مصر وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.

ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفدى الشركتين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساندة خطط الشركات التي ترغب بالاستثمار في مصر أو زيادة استثماراتها .

وأشار الخطيب إلى أهمية سوق الذهب وحجم النمو الذي يشهده في مصر وزيادة مساهمته في صادرات مصر للخارج والتي وصلت إلى 6 مليارات دولار.

واستعرض وفد شركة ايفولف من خلال الشراكة مع شركة ستونيكس خططها للتوسع في السوق المصري

والتي تستهدف الاستثمار في المعادن النفيسة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة أسواق المعادن النفيسة، والمنتجات المالية غير البنكية المدعومة بالذهب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضحوا أن حجم تجارة وتداول الذهب في مصر كبير ويمكن أن يصل إلى 5 مليارات دولار وأنهم يهدفون للتوسع في السوق المصري لتتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتصدير الخارجي بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز بما يمكنها من التصدير للأسواق الخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار يناقش مع «إيفولف» و«ستونيكس» خطط التوسع في سوق الذهب المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.