نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد امتلاكه الأدوات اللازمة لردع ترامب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 10:10 مساءً - العربية نت _ حذر المفوض الأوروبي ستيفان سيجورنيه من أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لردع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول المعارضة لضم الولايات المتحدة لجرينلاند، مؤكداً أن “جرينلاند لن تكون أمريكية أبداً”.

وقال سيجورنيه، اليوم الاثنين: “يجب وضع حد لهذا الابتزاز، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ترتكب خطأً فادحاً باختبار الأوروبيين على مبدأين أساسيين من مبادئ التكامل الأوروبي، وهما حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “إذا لم نؤكد على هذا المبدأ، فسندخل في سباق نحو الهاوية، ولا أدري إلى أين ستؤول هذه الرغبة في السلطة وضم جرينلاند”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد السبت دولاً أوروبية عدة أرسلت قوات إلى غرينلاند بزيادة التعريفات الجمركية على منتجاتها إذا لم يتم “بيع الإقليم بالكامل” للولايات المتحدة.

وفي مواجهة هذه “الحالة النموذجية للإكراه”، أكد المفوض الأوروبي للازدهار والاستراتيجية الصناعية أن الأوروبيين يملكون “الأدوات اللازمة، وعلينا استخدامها عند الضرورة وفي حال تأكيد هذه الرسوم الجمركية”، مشدداً على “ضرورة الوحدة” بين البلدان الأوروبية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب مقربين منه، إلى أنه سيطلب من نظرائه الأوروبيين تفعيل “آلية مكافحة الإكراه” التابعة للاتحاد الأوروبي إذا نُفذت تهديدات دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

وأضاف ستيفان سيجورنيه: “نحن الآن أمام تهديد من الجانب الأمرركي، ويجب أن نكون أيضاً أمام تهديد من الجانب الأوروبي”، مذكراً بأن “آلية مكافحة الإكراه هي، بطريقة ما، سلاح ردع يفترض أن يتيح الحوار، والأهم من ذلك، أن يمنع فرض الرسوم الجمركية”.

وتشمل هذه الآلية الأوروبية في حال تطبيقها مجموعة تدابير، بينها على سبيل المثال منع الشركات الأمريكية من المنافسة على العقود العامة الأوروبية أو “إغلاق عدد من منافذ دخولها إلى السوق الأوروبية”، كما يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل حزمة تعريفات جمركية إضافية بقيمة 93 مليار يورو، مجمدة حالياً، ضد الولايات المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد امتلاكه الأدوات اللازمة لردع ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.