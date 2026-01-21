نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ 6 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 05:52 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي، حيث أدى ارتفاع ضريبة التبغ وعطلات عيد الميلاد لارتفاع تكاليف المعيشة، مما سيعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيؤجل خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال مكتب الاحصاء الوطني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.4 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ 3.2 بالمئة في نوفمبر. وكان متوسط ​​توقعات المحللين يشير إلى تضخم بنسبة 3.3 بالمئة.

وتعد هذه أول مرة منذ ستة أشهر يرتفع فيها معدل التضخم.

ويشار إلى أن معدل التضخم تراجع أو لم يتغير منذ الصيف الماضي، وانخفض بصورة حادة في نوفمبر الماضي بعد تراجع تكاليف الغذاء المتصاعدة.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا ظل عند 5.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات تقريبًا، في نهاية العام الماضي.

