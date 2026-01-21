نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع الصادرات المصرية إلى سويسرا 36.4% لتسجل 1.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 11:56 صباحاً - سمر السيد_ كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى سويسرا لتسجل 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 36.4%.

وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات المصرية من سويسرا تراجعت إلى 530.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 936.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 43.4%.

وأشار الجهاز في بياناته الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 5%.

وبحسب البيانات، تصدرت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سويسرا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار.

في المقابل، تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سويسرا خلال نفس الفترة في منتجات الصيدلة بقيمة 224.2 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 66.4 مليون دولار، والزيوت العطرية ومحضرات التجميل بقيمة 50.2 مليون دولار، إلى جانب المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 38.2 مليون دولار.

ولفت بيان الإحصاء إلى أن قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر بلغت 442.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 739.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

فيما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في سويسرا 178.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 138.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سويسرا 240.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 160.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما سجلت تحويلات السويسريين العاملين في مصر 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وأوضح الجهاز أن عدد سكان مصر سجل 108.6 مليون نسمة خلال يناير 2026، فيما بلغ عدد سكان سويسرا نحو 9 ملايين نسمة خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا بلغ نحو 8 آلاف مصري وفقًا لتقديرات البعثة حتى نهاية عام 2024.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إصدار هذه البيانات يأتي في إطار حرصه على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير تحت شعار «روح الحوار».

ومن المقرر أن تناقش جلسات المنتدى قضايا تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.

