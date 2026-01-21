الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى بدء مفاوضات فورية تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند، مؤكدًا أنه لن يلجأ إلى القوة في مسعاه للسيطرة على الجزيرة.

ترامب يدعو إلى مفاوضات فورية للاستحواذ على غرينلاند

وقال ترامب، خلال كلمته أمام قادة العالم في منتدى دافوس بسويسرا، إن الولايات المتحدة وحدها قادرة على حماية غرينلاند، مشددًا على أن الحاجة الملحة لهذه المفاوضات لا ترتبط بالمعادن النادرة الموجودة في الجزيرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشهد ازدهارًا اقتصاديًا، في حين أن أوروبا "لا تسير في الاتجاه الصحيح"، على حد وصفه.

وتثير طموحات ترامب بشأن انتزاع السيطرة على غرينلاند، التابعة للدنمارك وحليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مخاوف من توتر العلاقات مع عدد من أقرب شركاء الولايات المتحدة.