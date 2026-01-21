رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأخدود والرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 07:22 مساءً - بينما تشتعل المنافسة في القمة يترقب عشاق كرة القدم السعودية اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 صدامًا لا يقبل القسمة على اثنين يجمع الأخدود بضيفه الرياض فوق عشب ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز، حيث تأتي هذه المواجهة ضمن الأسبوع السابع عشر من دوري روشن للمحترفين كفرصة ذهبية لكليهما للتنفس بعيدًا عن غبار مراكز الهبوط التي تحاصر طموحاتهما منذ بداية الموسم الحالي.

يسعى صاحب الأرض والجمهور نادي الأخدود لكسر سلسلة النتائج المتعثرة واستغلال نقاط القوة لديه للقفز من المركز السابع عشر الذي يقبع فيه برصيد ثماني نقاط فقط.

إذ يدرك رفاق المدرب أن الفوز الليلة يعني الوصول للنقطة الحادية عشرة وهو ما قد يمنحهم دفعة هائلة لتجاوز فريق ضمك وتعديل المسار قبل فوات الأوان، خاصة وأن الفارق النقطي بين فرق المؤخرة ضئيل جدًا ويجعل من كل لقاء مباشر بمثابة نهائي كؤوس مستقل بذاته.

فيما يرحل "مدرسة الوسطى" نادي الرياض إلى نجران بطموح العودة بالثلاث نقاط كاملة لتعزيز رصيده البالغ تسع نقاط في المركز السادس عشر، حيث يمني دانيال كارينيو النفس بتعثر المنافسين المباشرين ليقفز فريقه نحو المركز الثاني عشر في حال تحقيق الانتصار وتجاوز عقبة الأخدود الصعبة.

ويستند في ذلك على الروح القتالية للاعبيه ورغبتهم في مصالحة الجماهير بعد نزيف النقاط الذي طال في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الأخدود والرياض والقناة الناقلة

تبدأ تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، بينما يمكن للمشجعين متابعة كافة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تطبيق "ثمانية 2" الذي سيتولى نقل الحدث بصوت المعلق الرياضي مشاري القرني.

والليلة يتوقع فيها الجميع صراعًا بدنيًا وفنيًا كبيرًا بين فريقين يرفضان الاستسلام لشبح الهبوط المبكر ويسعيان لتأمين بقائهما ضمن كبار الأندية السعودية في موسم استثنائي بكل المقاييس.