التنمية المحلية: تنفيذ عدة مشروعات طرق حيوية بأسوان بتكلفة 33 مليون جنيه

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 10:59 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة من القطاع على عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان، التي يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 33 مليونًا و118 ألف جنيه بمحافظة أسوان.

وأوضح التقرير أنه من ضمن تلك المشروعات، وفي منطقة الحكروب، تم تنفيذ رصف للطرق الداخلية بالإنترلوك بمنطقة الناصرية بإجمالي مسطح 11 ألف م²، وبمبلغ 6.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، كما يتم تنفيذ طريق الشطب، وهو طريق رئيسي بقرية الشطب يربط بين طريق القاهرة – أسوان الزراعي ومدخل معبد كوم أمبو، بطول 1.4 كم، وبمبلغ 6 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ 100%.

كما أشار التقرير إلى أن المشروعات المنفذة تتضمن أيضًا طريق السد العالي شرق، الذي يربط بين منطقة السد ومنطقة الصداقة القديمة، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الردم والتكاسي بكميات تصل إلى 20 ألف م³ ردم، و7 آلاف م³ دبش، وأعمال نيوجيرسي بطول 700 متر، وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 70%، وجارٍ استكمال الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وكذلك طريق المطار، الذي يربط مدينة أسوان بمطار أسوان الدولي، حيث جارٍ تجهيز الموقع لتنفيذ 700 متر طولي حواجز نيوجيرسي، وبلغت قيمة التعاقد الخاصة به نحو 1.5 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات للبدء في الأعمال خلال العام المالي الحالي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من القطاعات المعنية بالوزارة، بما يسهم في التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبأفضل جودة في التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين.

