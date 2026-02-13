الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسته الشهرية لمناقشة الوضع في اليمن، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

وقال غروندبرغ عبر تقنية الفيديو، إن الخطوات المتخذة حاليًا لتحسين ظروف المعيشة ودعم الاستقرار في مناطق الحكومة تكتسب أهمية بالغة، محذرًا من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية الأخيرة تؤكد هشاشة الوضع.



وأصاف، أنه يمكن لهذه الجهود أن تعيد قدرًا من الاستقرار وقابلية التنبؤ، بحيث تصبح حياة اليمنيين أقل تأثرًا بحالة الاضطراب والارتجال، وأكثر ارتكازًا على مؤسسات خاضعة للمساءلة تطبق القواعد بعدالة وتخدم المواطنين على نحو منصف.



وأشار إلى انه بإمكان الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الزنداني حماية المكاسب الأخيرة من خلال ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية.



وشدد على أن معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بمعزل عن بعضها البعض لن تسفر إلا عن نتائج جزئية غير مستدامة، مضيفا أن "إعادة إطلاق العملية السياسية يتطلب من الأطراف الانخراط في هذه المسارات بشكل متزامن، دون ربط الانخراط في مسار ما بالتقدم في مسار آخر".



وأوضح، أنه لا بد لأي عملية ذات مصداقية أن تتيح التوصل إلى اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدمًا ملموسًا، وأن تتيح حيزًا لليمنيين للتفاوض حول القضايا طويلة الأمد الضرورية لإنهاء النزاع.