الرياض - كتبت رنا صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد برودة الشتاء، تواجه البشرة تحديات كبيرة أبرزها ما يُعرف بـ "القبح الشتوي"، وهي حالة من الجفاف والبهتان والتقشر تنتج عن ضعف الحاجز الجلدي الطبيعي. وقد أطلق رواد مواقع التواصل هذا المصطلح للتعبير عن التغيرات الملحوظة التي تصيب البشرة خلال فصل الشتاء.

كيف تحمي بشرتك من الجفاف والبهتان في الطقس البارد

وتوضح الدكتورة رودينا أحمد، اختصاصية الأمراض الجلدية، أن هذه الظاهرة ترتبط بتداخل عوامل موسمية متعددة، أبرزها انخفاض الرطوبة في الجو، الهواء الجاف الناتج عن التدفئة الداخلية، وبرودة الطقس الخارجية، مما يحرم البشرة من ترطيبها الأساسي ويضعف قدرتها على التجدد. كما أن الإصابة بالأمراض الشتوية مثل الإنفلونزا تزيد العبء على الجلد، حيث تؤدي الحمى وقلة النوم إلى تقليل إنتاج الزيوت الطبيعية وإبطاء عملية إصلاح الخلايا.



وللحفاظ على نضارة البشرة خلال هذه الفترة، تنصح الدكتورة باعتماد روتين وقائي يرتكز على: