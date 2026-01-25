نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: اتفاقيات «الصفر جمارك» تفتح أبواب الأسواق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 05:03 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال مجدي طلبة رئيس شركة T&C للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن خريطة الاستثمارات داخل قطاع الغزل والنسيج خلال عام 2026 من المفترض أن تكون في تزايد وليس انخفاضًا، موضحًا أنه رغم اتجاه المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة، فإن تحديد حجم الزيادة بدقة أمر غير ممكن في الوقت الحالي، لأن مؤشرات النمو تعتمد على حزمة كبيرة من الإجراءات والسياسات المرتبطة بتهيئة بيئة الاستثمار.

أضاف طلبة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن زيادة الاستثمارات في القطاع تأتي من مصدرين رئيسيين؛ الأول عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والثاني من خلال توسعات المصانع المصرية القائمة، مؤكدًا أن نجاح المسارين مرهون بتنفيذ إصلاحات واضحة ومتكاملة تشمل تمويل الصناعة، وتطوير سلاسل الإمداد، وتسهيل دخول الخامات، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أوضح أن قطاع النسيج لا يمكن النظر إليه كمكونات منفصلة، بل «سلسلة واحدة تبدأ من القطن وتنتهي بالملابس الجاهزة والمفروشات»، مشيرًا إلى أن نقص المساحات المزروعة بالقطن طويل التيلة يظل نقطة ضعف مؤثرة على الصناعات اللاحقة، وأن تعميق الصناعة يبدأ من معالجة هذه الحلقة الأولى.

تابع: إن تحديد أكثر القطاعات الصناعية جذبًا للمستثمرين داخل صناعة الغزل والنسيج يتطلب فهمًا لآليات السوق العالمية، فالمستثمر لا يبحث فقط عن الأرقام، بل يستهدف القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح دخول منتجاتها لأسواق عديدة «بصفر جمارك»، وهو ما يمثل ميزة تنافسية لا تتوفر للكثير من الدول المنافسة.

لا جدوى من فتح أسواق جديدة قبل رفع التنافسية.. والتوسع في الملابس الجاهزة الرهان الأقوى

قال إن الدول التي تدخل الأسواق الأوروبية والأمريكية برسوم جمركية تصل إلى 40% تفقد ميزة ضخمة أمام المنتج المصري، موضحًا أن التوسع في المنتجات التي تتمتع بجمارك مرتفعة في الخارج مثل بعض فئات الملابس الجاهزة يمكن أن يفتح المجال أمام مصر لـ«احتكار» شرائح مهمة من السوق إذا استُغلت الميزة الجمركية بشكل صحيح.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عن مستقبل واردات الغزل والنسيج خلال 2026، أكد أنه لا يتوقع تراجعًا كبيرًا، موضحًا أن السوق المصرية ما زالت تعتمد على استيراد الغزول والأقمشة والإكسسوارات بسبب وجود نقص واضح في الطاقة الإنتاجية المحلية.

وقال إن سد الفجوة بين الصادرات والواردات لن يتحقق إلا من خلال زيادة صادرات المنتج التام، لأن تنمية الصناعات المغذية وتشجيع مصانع الغزل المحلية لن يحدث إلا إذا ارتفع حجم التصدير إلى مستويات تتجاوز الوضع الحالي.

أضاف إننا لا نزال نستورِد من الصين والهند وباكستان بشكل أساسي، وهذه الدول تمتلك صناعات غزل ونسيج ضخمة ومستقرة.

وأوضح أنه لا يتوقع تغييرًا كبيرًا في خريطة الدول الموردة خلال 2026، لأن السوق العالمية مستقرة في هذا الترتيب، ولأن القدرات الإنتاجية المحلية المصرية لم تصل بعد إلى مستوى يسمح بتقليص كبير للواردات.

تابع: إن تأثير مشروعات التطوير الحكومية مثل مشروع تطوير الغزل في المحلة ودمياط يعتمد على قدرتها على العمل بكفاءة كاملة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا إن هذا قد يسهم إيجابيًا، لكنه لن يؤدي إلى خفض كبير للواردات في الوقت الحالي بسبب محدودية الإنتاج مقارنة بحجم السوق.

صادرات الصناعة النسجية المصرية ما زالت أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية

وعلى مستوى الصادرات، قال إن صادرات الصناعة النسجية المصرية ما زالت أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية، حيث لا تتجاوز 4 مليارات دولار فقط، وهو رقم لا يليق بحجم مصر، في حين تصدر دول مثل بنجلاديش بما يتجاوز 40 مليار دولار سنويًا.

أضاف إنه لا يمكن الحديث عن زيادات نسبية بنحو 10% أو 20%، لأن الوضع يتطلب مضاعفة الأرقام وليس زيادات طفيفة، مؤكدًا أن تعزيز الصادرات هو الحل الوحيد لمعالجة اختلال الميزان التجاري ولجذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية والغزل والصباغة.

سوقا أمريكا وأوروبا خارج السيطرة ومصر لا تزال أقل من 1% من وارداتهما

أوضح أن مصر لا تحتاج فتح أسواق جديدة، فالسوقان الأكبر عالميًا أمريكا وأوروبا لا تزال حصة مصر فيهما أقل من 1% من وارداتهما، مشيرًا إلى أن الفرص موجودة بالفعل، لكن المطلوب هو زيادة القدرة التنافسية وتطوير الجودة والإنتاج.

أكد مجدي طلبة أن عام 2026 قد يكون عامًا جيدًا إذا تم الاعتراف بالواقع، والعمل على تغييره جذريًا، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الصادرات أضعافًا وليس زيادات محدودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي طلبة: اتفاقيات «الصفر جمارك» تفتح أبواب الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.