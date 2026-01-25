نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الطيران الأوروبية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب التوتر بين أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 02:56 مساءً - العربية نت_ علقت العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا في المنطقة.

وذكرت شركة (إير فرانس) في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنها ألغت رحلاتها بين باريس ودبي أمس الجمعة واليوم السبت، مما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل مؤقت إلى الإمارة “بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط”.

وأوقفت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) رحلاتها إلى دبي والرياض والدمام وتل أبيب حتى إشعار آخر. وأوضحت في بيان لها أنه كإجراء احترازي، تتجنب حاليا التحليق في المجال الجوي لعدد من دول الخليج بالإضافة إلى إيران والعراق وإسرائيل.

وتؤكد عمليات الإلغاء سرعة تأثر قطاع الطيران المدني بالتوترات الجيوسياسية.

جاء هذا الاضطراب في أعقاب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن أمريكا نشرت أصولا بحرية إلى الشرق الأوسط، مما جدد المخاوف من احتمالية تنفيذه تهديداته بمهاجمة إيران بسبب قمع الحكومة العنيف للمتظاهرين.

