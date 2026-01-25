نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 02:03 مساءً - العربية نت_ حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقاً تجارياً مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال: “إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذاً لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماماً”.

وأضاف “إذا أبرمت كندا اتفاقاً مع الصين، فستُفرض فوراً تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية الواردة إلى الولايات المتحدة”.

لدى دول أمريكا الشمالية أسباب وجيهة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية خلال عام 2026، خاصة وأن في يونيو المقبل ستستضيف كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال.

وبعد ذلك خلال شهر يوليو ستبدأ الدول الثلاث بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة، الأمر في غاية الأهمية، إذ تعد أمريكا الشمالية أكبر تكتل للتجارة الحرة في العالم من حيث الناتج، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 31 تريليون دولار، أي ما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتعد اقتصادات هذه الدول مرتبطة ببعضها البعض ومتكاملة حيث توفر الولايات المتحدة رأس المال والابتكار، فيما تقدم كندا الموارد الطبيعية والطاقة، والمكسيك توفر العمالة والتصنيع.

