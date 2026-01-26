نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط تعلن أسماء الفائزين بفئات جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 10:06 مساءً - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أسماء الفائزين بفئات جائزة مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة، وذلك خلال فعاليات حفل الدورة الرابعة للجائزة والتي عقدتها الوزارة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء الحفل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شارك في الحفل، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من المحافظين، ورؤساء الجهات الوطنية، والنواب، وعدد من الإعلاميين والكتّاب.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الرابعة للجائزة بلغ عدد فئاتها 19 فئة، بإجمالي 57 جائزة، وبلغ عدد المتدربين 7537، بإجمالي 160 ألف ساعة تدريب، وبلغ عدد الطلبات التي تم رفعها على نظام التقدم الإلكتروني للجائزة حوالي 3498 طلب، كما بلغ عدد طلبات الترشح التي تم تقديمها حوالي 2844 طلب، وفيما يتعلق بالتقييم والتحكيم للدورة الرابعة فقد بلغ إجمالي عدد المقيمين 134 مقيم من مصر والإمارات والأردن والسعودية، وبلغ عدد أيام التقييم 60 يوم، بإجمالي 114 ألف ساعة عمل، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية 201 زيارة، بإجمالي 3 لجان تحكيمية.

وأوضحت الوزارة أن فئات الجائزة الـ19 تنقسم إلى جوائز للتميز المؤسسي والتي تتضمن، جائزة المؤسسة المتميزة (فئة الكليات الحكومية)، الوحدات المحلية فئة مركز و مدينة – حي – قرية، جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية، وكذلك جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية والتي تشمل فئات مكاتب البريد، التموين، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل الاجتماعي ، الصحة، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب، فضلًا عن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

كما تضم فئات جائزة مصر للتميز الحكومي جوائز للتميز الفردي وتضم جوائز القيادات المتميزة لتضم فئة القيادة العليا، مدير عام، وفئة مدير إدارة، بالإضافة إلى جائزة أفضل فريق عمل، وجائزة أفضل موظف حكومي.

أولًا جوائز التميز المؤسسي:

– جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة:

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المراكز الثلاثة الأولى الفائزة عن فئة الكليات الحكومية، حيث فازت كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالمركز الثالث، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالمركز الثاني؛ وفاز بالمركز الأول؛ كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وفاز بالمركز الثالث عن فئة المراكز والمدن؛ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وعن المركز الثاني فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، وعن المركز الأول فازت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وعن فئة الأحياء فاز بالمركز الثالث؛ حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، وعن المركز الثاني فاز حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، كما فاز حي المنتزة أول محافظة الإسكندرية بالمركز الأول.

وحول جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئــــــة القــــــرى، فاز بالمركز الثالث الوحدة المحلية لقروي غرب أسوان بمحافظة أسوان، وبالمركز الثاني فازت الوحدة المحلية لقروي فارس بمحافظة أسوان، وفازت بالمركز الأول؛ قرية الشعراء بمحافظة دمياط.

– جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة:

وفاز بالمركز الثالث بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة؛ وزارة الثقافة، وعن المركز الثاني فازت جامعة كفر الشيخ، وعن المركز الأول فازت محافظة أسوان.

جائزة المبادرة الابتكارية الحكومية:

وعن جائزة المبادرة الابتكارية الحكومية، فاز بالمركز الثالث؛ مبادرة تحويشة بالمجلس القومي للمرأة، وعن المركز الثاني فازت المراكز اللوجيستية بمصلحة الجمارك المصرية، وعن المركز الأول فازت منظومة الكلور السائل بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية.

جائزة المواقع الإلكترونية:

وعن جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فاز بالمركز الثالث؛ الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلي للجامعات، وعن المركز الثاني فازت المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعن المركز الأول فاز الموقع الإلكتروني لقطاع النقل البحري بوزارة النقل.

جائزة الخدمات الحكومية:

وحول جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية، فئة مكاتب البريد، فاز بالمركز الثالث؛ مكتب بريد الحصواية بالهيئة القومية للبريد، وعن المركز الثاني فاز مكتب بريد موط الهيئة القومية للبريد، وعن المركز الأول فاز مكتب بريد شبين الكوم الجديد بالهيئة القومية للبريد.

وعن فئة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، فاز بالمركز الثالث؛ مكتب توثيق تيفولي دوم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعن المركز الثاني فاز مكتب توثيق نادي جزيرة الورد بالمنصورة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعن المركز الأول فاز مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وحول فئة مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، فاز بالمركز الثالث؛ مكتب تأهيل أخميم بوزارة التضامن الإجتماعي، وعن المركز الثاني فاز مكتب تأهيل حلوان، وعن المركز الأول فاز مركز التأهيل الشامل بدمياط.

وعن فئة مكاتب التموين، فاز بالمركز الثالث؛ مركز خدمة المواطنين بقرية هرية رزنة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وعن المركز الثاني فاز مركز خدمة المواطنين المطور بالقصير، وعن المركز الأول فاز مركز خدمات تموين حي شرق الإسكندرية.

وحول فئة مكاتب الصحة، فاز بالمركز الثالث؛ مكتب الصحة بشبرا بابل بوزارة الصحة والسكان، وعن المركز الثاني فاز مكتب صحة شوبر، وعن المركز الأول فاز مكتب الصحة بكفر فيالة.

وعن فئة المراكز التكنولوجية، فاز بالمركز الثالث؛ مركز تكنولوجي حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وعن المركز الثاني فاز المركز التكنولوجي لمجمع أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، وعن المركز الأول فاز مركز تكنولوجي حي منتزه أول بمحافظة الإسكندرية.

وحول فئة مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فاز بالمركز الثالث؛ مركز خدمة عملاء محرم بك بشركة مياة الإسكندرية، وعن المركز الثاني فاز مركز خدمة عملاء المندرة بشركة مياة الإسكندرية، وعن المركز الأول فاز مركز خدمة عملاء مصر الجديدة بشركة مياة القاهرة.

ثانيًا: جوائز التميز الفردي:

أعلنت الوزارة عن فئة أفضل فريق عمل، فوز فريق إدارة مبادرة أشبال مصر الرقمية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز الثالث، وعن المركز الثاني فاز فريق مشروع إنتاج السماد العضوي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعن المركز الأول فاز فريق تطوير مشروعات الصرف الصحي بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وحول فئة أفضل موظف، فاز بالمركز الثالث؛ محمد كمال إبراهيم الدسوقى بمحافظة الشرقية، وعن المركز الثاني فازت هند أحمد عبد العزيز بمحافظة بني سويف، وعن المركز الأول فازت نسمة سعيد عبد العزيز الحصاوي بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.

وعن جائزة القيادات المتميزة، فئة مدير إدارة، فاز بالمركز الثالث؛ وليد صلاح أحمد منصور بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، وعن المركز الثاني فازت مني عبدالعزيز إسماعيل بمحافظة أسوان، وعن المركز الأول فاز أحمد ابو بكر محمد عبد الرازق بمحافظة المنوفية.

وحول جائزة القيادات المتميزة، فئة أفضل مدير عام، فاز بالمركز الثالث؛ عبير حمدي مشاضي حسن بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعن المركز الثاني فازت إيمان يحي سيد خضر بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، وعن المركز الأول فاز محمد عبده عبد الله السايس بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.

وعن جائزة القيادات المتميزة، فئة القيادة العليا، فاز بالمركز الثالث؛ فاطمة أحمد إبراهيم بمحافظة أسوان، وعن المركز الثاني فاز إبراهيم محمد متولي هاشم بمديرية الطب البيطري بالشرقية، وعن المركز الأول فازت لمياء مصطفي طه حسن الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.

يُشار إلي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد فازت بأكثر عدد جوائز بجوائز التميز الفردي حيث حصدت عدد 4 جوائز عن فئات أفضل موظف وأفضل مدير إدارة وأفضل مدير عام، وأفضل قيادة عليا.

