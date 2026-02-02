نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: حوافز تمويلية جديدة للمنضمين للنظام الضريبي المبسط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 04:10 مساءً - أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، أن وزير المالية يثمن الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني

وأوضحت عبد العال في بيان اليوم، أن ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع معدلات الالتزام الطوعي، شكّل دافعًا قويًا لإطلاق الحزمة الثانية استكمالًا لهذا النجاح، مشيرةً إلى أنه تم طرحها للحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤى ومتطلبات شركاء التنمية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، ترسيخًا لمبادئ الشراكة والشفافية.

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب الميزة الإضافية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، والتي تتمثل في إتاحة تمويل لتلك المشروعات مقدم من وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هذه الميزة تُضاف إلى المزايا المقررة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يقر تدرجًا في النسب الضريبية لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%، ويستهدف بالأساس طمأنة الممولين وتشجيعهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر دعمًا للممول الملتزم

وفي السياق ذاته، أشارت رشا عبد العال إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، من خلال تخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة ، إلى جانب مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للأشخاص الطبيعيين الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف إلكترونيًا، والحصول على المخالصة بسهولة ويسر، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُمكّن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي والتعقيب على مسودات القوانين والقرارات وغيرها من اصدارات المصلحة وذلك قبل إطلاقها.

وإستكمالا للمزايا المقدمة ، أوضحت عبد العال، التطور في منظومة المقاصة المركزية بما ييسر إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين/المكلفين، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفقًا للمعايير الدولية، مع الإعلان عن البدء في وضع الآليات اللازمة للفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين علي نتائج فحص تسعير المعاملات.

كما أعلنت عن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، والتي تعكس رؤية متكاملة لتقديم تجربة ضريبية حديثة، تُراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدةً أن الهدف هو بناء صورة ذهنية عصرية لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي، موضحة أن هذه المراكز ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، إلى جانب الدعم الفني للمنظومات الرقمية بما فيها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.

أضافت، أن الحزمة الثانية ركزت كذلك على دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع السياحي، من خلال توحيد رسوم المغادرة، استجابةً لمطالب القطاع السياحي، أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي سيتم توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت سواء الأبيض أو الأسود، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الرسوم المرتبطة بهذا القطاع.

واختتمت رئيس المصلحة اللقاء، بالتأكيد على استمرار المصلحة في تلقي مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرةً إلى أنه تم الرد خلال الجلسة من فريق عمل مصلحة الضرائب المصرية على كافة الاستفسارات الفنية للحضور من شركاء وممثلي المستثمرين النمساويين العاملين في مصر، وذلك ترسيخًا لمبدأ الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.

جدير بالذكر، أنه حضر من جانب السفارة النمساوية: جورج بوستنجر سفير جمهورية النمسا، جورج كرن المستشار التجاري بسفارة النمسا.

كما حضر من جانب مصلحة الضرائب، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، سلوى مراد مستشار رئيس المصلحة، الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، عبداللطيف عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لرسم تنمية الموارد والدمغة، الدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، نسرين المليجي وحدة دعم المستثمرين.

