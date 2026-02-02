الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران علي نصيري أن العاصمة الإيرانية ستستخدم أكثر من 300 مبنى تحت الأرض، تشمل مواقف السيارات ومحطات المترو، كملاجئ مخصصة لسكان المدينة، بسعة تصل إلى 2.5 مليون شخص. وأوضح أن 82 محطة مترو جرى تجهيزها بالفعل كملاجئ، وسيتم قريباً تركيب اللافتات والإرشادات الخاصة بها.

طهران تجهز 300 ملجأ تحت الأرض لمواجهة أي تهديدات

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 26 يناير أن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن تدخل طهران مفاوضات لإبرام صفقة "عادلة ومتكافئة" تتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.



وكان ترمب قد أشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت في يونيو 2025 عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، عُرفت باسم "مطرقة منتصف الليل" (Midnight Hammer)، محذراً من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



من جانبها، ردت طهران بتهديد استهداف البنية التحتية العسكرية الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط في حال وقوع أي عدوان. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 28 يناير أن بلاده مستعدة للتفاوض، لكن بشرط أن يتم ذلك "بدون تهديدات أو تخويف" من واشنطن.