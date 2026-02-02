أحمد مجاهد ينفي منع كتاب لأيمن منصور ندا من المشاركة فى معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 05:20 مساءً - نفى الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع كتاب للدكتور أيمن منصور ندا من المشاركة في المعرض.

وأوضح مجاهد أن كتب الدكتور أيمن منصور ندا التي تقدمت بها دار النشر ضمن قوائمها الرسمية لا تزال موجودة بالكامل داخل المعرض دون أي حذف أو منع، مؤكدًا أن الكتاب محل الجدل لم يدخل المعرض من الأساس، ولم يتقدم به الناشر ضمن القوائم المسلَّمة لإدارة المعرض.

وأشار إلى أن قوائم الكتب المشاركة مُعلنة ومتاحة للجمهور عبر المنصة الرقمية الرسمية منذ ما قبل انطلاق المعرض.

وشدد مجاهد على التزام المعرض بالمعايير المنظمة للمشاركة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الزج باسم معرض الكتاب في سياقات غير صحيحة للترويج لبعض المؤلفات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك بالمعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، مع تقديم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع، وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.