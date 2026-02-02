نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: نستهدف حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الإنتاج المحلي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 02:03 مساءً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد مرحلة جديدة من التحول تهدف إلى استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.

وأوضح بدوي أن الوزارة نجحت في كسر حلقة تراجع الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاستقرار بنهاية عام 2025، معلناً عن مستهدفات طموحة لعام 2026 تشمل حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلي التي تم تأمينها بالكامل لمختلف القطاعات منذ يوليو الماضي.

وأضاف بدوي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في رؤية مصر لتحقيق النمو لقطاع الطاقة، مؤكداً انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حزمة حوافز استثمارية مرنة. كما استعرض ركائز استراتيجية مصر كمركز إقليمي للغاز، والتي تعتمد على تعزيز الربط الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتطوير البنية التحتية عبر وحدات التغويز بسعة إجمالية 2.75 مليار قدم مكعب يومياً، لضمان مرونة فائقة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار بدوي إلى ملامح خطة تطوير قطاع تكرير البترول التي تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بين عامي 2026 و2030 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

كما سلط الضوء على مشروعات هامة مثل توسعات معمل تكرير “ميدور” لزيادة السعة إلى 160 ألف برميل يومياً، ومشروع مجمع السولار “أنوبك” بأسيوط، بالإضافة إلى الدخول في مجال الطاقة الخضراء من خلال مشروعي إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) والأمونيا الخضراء بالتعاون مع “موبكو” و”سكاتك” النرويجية.

وفيما يخص قطاع التعدين، استعرض المهندس بدوي خطة تطوير القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من مقومات مصر في التعدين، ومن بينها منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن، والبنية التحتية المتطورة التي تضم موانئ وشبكة طرق.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي، واعتماد نماذج اتفاقيات استغلال جديدة، وإطلاق حزمة الحوافز، إلى جانب توفر الطاقة، يجعل من مصر وجهة تعدينية تنافسية عالمياً، خاصة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات.

واختتم المهندس بدوي كلمته بتوجيه الشكر لغرفة التجارة الأمريكية على دورها الإيجابي في دفع التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة، وشكر شركاء النجاح من الشركات العالمية والمحلية، مثمناً دور العاملين في قطاع البترول والتعدين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية الطموحة، ومؤكداً أن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الازدهار وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول: نستهدف حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الإنتاج المحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.