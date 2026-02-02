نعرض لكم الان تفاصيل خبر تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر اعتبارًا من الغد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 01:10 مساءً - بوابة الأهرام_ أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المسخن “HEETS” و”TEREA”، بالإضافة إلى السجائر التقليدية من العلامات التجارية: Merit، Marlboro، وL&M بكافة أنواعها.

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة تم الإعلان عنها بشفافية على عبوات المنتجات، وذلك من خلال رابط الاستجابة السريع “QR code” الذي وُضع على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق: “فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة للشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.”

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:

* السعر الرسمي لعبوة ميريت “Merit” بأنواعها 111 جنيهًا.

* السعر الرسمي لعبوة مارلبورو “Marlboro” بأنواعها 102 جنيه.

* السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها 79 جنيهًا.

* السعر الرسمي لعبوة ال أند ام “L&M” بأنواعها 82 جنيهًا للعبوة.

* السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “TEREA” بأنواعها 82 جنيهًا للعبوة.

* السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “TEREA Capsules” بأنواعها 87 جنيهًا للعبوة.

* السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “HEETS ” بأنواعها 69 جنيهًا للعبوة.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

