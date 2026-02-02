نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات المصرية ترتفع إلى 4 مليارات دولار في نوفمبر 2025.. بنمو 8.9% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 05:03 مساءً - سمر السيد _ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2025.

وبحسب النشرة، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 4.7 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.

نمو صادرات الملابس الجاهزة والفواكة الطازجة والغاز الطبيعي والمسال

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 8.9%خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت 4 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع والتي شملت (ملابس جاهزة بنسبة 17.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.5%، فواكة طازجة بنسبه 5.2%، الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 956.4%).

تراجع صادرات منتجات البترول والأسمدة واللدائن

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع والتي شملت ( منتجات البترول بنسبة 3.8% ، أسمدة بنسبة 20.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.0% ، البترول الخام بنسبه 29.4%).

ارتفاع قيمة الواردات 12.9% إلى 8.7 مليار دولار

وأفادت النشرة بارتفاع قيمة الواردات بنسبـة 12.9% حيث بلغت 8.7 مليار دولار خـلال شهـر نوفمبر 2025 مقابل 7.7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع والتس شملت ( الغاز الطبيعي بنسبة 76.6%، قمح بنسبة 16.5 %، ذرة بنسبة 50.7 %، اشكال خام من ذهب غير نقدي بنسبة 294.6 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلــع خلال شهر نوفمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق والتي شملت: (منتجات البترول بنسبة 0.1 %، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة 5.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 1.0%، سيارات ركوب بنسبة 10.6%).

