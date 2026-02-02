نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتحاد مقاولي التشييد والبناء: لقاء بين شركات مصرية وتركية لبحث التعاون المشترك.. الخميس المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 04:10 مساءً - سمر السيد _ قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه من المقرر عقد لقاء يوم الخميس المقبل، يجمع عددًا من شركات المقاولات المصرية مع نظرائهم من الشركات التركية.

ولفت في كلمته بورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي اليوم الإثنين حول مستقبل التمويل التنموي متعدد الأطراف في مصر، وتداعياته على العقود والتوظيف والنمو الاقتصادي تحت عنوان “مشاريع التنمية متعددة الأطراف: جاهزية الشراء والفرص في مصر”، إلى أن الاتحاد كان قد قام بزيارة تركيا ودعا الشركات التركية، والتي ستقوم بدورها بزيارة مصر.

وأكد أن هذا التفاعل المباشر بين الجانبين من شأنه تحقيق نوع من النجاحات المشتركة ونقل الخبرات وتعزيز فرص التعاون بين الشركات المصرية والتركية.

وأضاف أن الاتحاد المصري، وفي إطار سعيه لتصدير نشاط المقاولات المصرية للخارج وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، سيعقد ورشة عمل بمقر الاتحاد يوم 10 فبراير الجاري، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع الجانب السعودي، وبمشاركة وزارة الاستثمار السعودية ووزارة البلديات والإسكان، لمناقشة فرص العمل المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق السعودية، وتوثيق العلاقات مع الجانب السعودي.

اهتمام كبير بتعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي أمام شركات المقاولات المصرية

وأشار إلى إن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي أمام شركات المقاولات المصرية، باعتبار أن المشاركات الخارجية إحدى أهم السبل لتحسين التعرف على الأسواق الدولية وبناء قدرات الشركات المصرية للعمل خارج الحدود.

وأوضح سعد أن الاتحاد وقع عددًا كبيرًا من البروتوكولات مع المملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية، إلى جانب بروتوكول تعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك، مؤكدًا أن هذا التعاون يستهدف بالأساس الشركات المصرية الراغبة في العمل الدولي، سواء من خلال الشراكات أو أي صيغ تعاون أخرى.

وأكد أن التحديات التي تواجه شركات المقاولات في المنافسة على العقود تتمثل في نقص خبرة الشركات في إعداد عروض تتناسب مع آليات التقييم الفني والمالي ومستندات الطرح دوليا والسلامة والصحة المهنية.

وقال إن حديثه على مسألة السلامة والصحة المهنية يأتي في ظل أن الكثير من الشركات الكبيرة بعدما تنجح في كافة الشروط الخاصة بالمشروعات يسبب لها جانب السلامة المهنية تحدي.

وأضاف أن التحدي الثاني هو نقص المعلومات المبكرة حول فرص المشروعات المستقبلية لدى مؤسسات التمويل الدولية مما يحد من قدرة الشركات على الاستعداد الفني والمالي الجيد.

واعتبر أن هذه الندوة تمثل حلًا نموذجيًا وعمليًا لهذه التحديات ، معربًا عن تطلعه لتكرار مثل هذه الفعاليات وعقد ورش عمل متخصصة داخل الاتحاد المصري للمقاولين.

ضرورة تعزيز وعي الشركات المصرية بآليات النفاذ إلى المشروعات الممولة دوليًا وتعميق الفهم بآليات التأهيل المعتمدة

وأوضح أن تعزيز الوعي بآليات النفاذ إلى المشروعات الممولة دوليًا، وتعميق الفهم بآليات التأهيل المعتمدة، وبناء جسور تعاون وحوار مباشر ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية، يمثل ضرورة ملحة لرفع جاهزية شركات القطاع الخاص للتنافس على هذه المشروعات.

وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات وبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.

