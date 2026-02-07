نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: المشروعات البيئية خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 فبراير 2026 03:13 مساءً - شوشة عبدالواحد_ التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلي شركة TECAM الإسبانية المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي اللقاء في إطار جهود الوزارة لدعم التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية في الشركات التابعة.

استعراض المشروعات البيئية والفرص المتاحة للتعاون

خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات البيئية الحالية بالشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للتعاون مع شركة TECAM، التي تتمتع بخبرة واسعة في معالجة الغازات الملوِّثة والمخلفات الصناعية الضارة، كما تم الحديث عن الحلول المتقدمة التي توفرها الشركة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الإنتاج البيئية.

تعزيز الاستدامة البيئية والكفاءة الصناعية

تناول الجانبان سبل التعاون لتنفيذ مشروعات بيئية داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يعزز خطط الوزارة في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الموارد، وتخفيض الانبعاثات الضارة. وتم التأكيد على أهمية رفع كفاءة المعدات وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية العالمية.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمشروعات البيئية التي تساهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنها تعد خطوة أساسية نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وضمان توافق الصناعات الوطنية مع المعايير البيئية الدولية.

من جهته، أعرب وفد شركة TECAM عن اهتمامه بالسوق المصري واستعداده للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في مصر.

