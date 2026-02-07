رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 04:26 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمشاهدة فصل جديد من الصراع التاريخي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين يجمعهما اليوم السبت على بساط أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، حيث يسعى الشياطين الحمر لمداواة جراح النتائج السلبية الأخيرة أمام السبيرز واستعادة هيبتهم على ملعبهم.

قبل مباراة اليوم تبرز خلف الكواليس قضية شائكة تتعلق بمستقبل المهاجم ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد إلى برشلونة، حيث كشفت تقارير من إذاعة كادينا سير عن رغبة النادي الكتالوني في الحفاظ على اللاعب.

لكن العائق المادي يقف حائلًا دون تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو، في ظل سعي الإدارة الكتالونية للتفاوض على تخفيض هذا المبلغ بما يتناسب مع ميزانيتها المحدودة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

يستقبل مسرح الأحلام قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم السبت، حيث تنطلق الصافرة عند الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

سيكون المشاهدون على موعد مع الإثارة عبر شاشة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في جدول الترتيب

تحمل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام أهمية مضاعفة لليونايتد الذي يطمح لتأمين تواجده في المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وعلى النقيض تمامًا، يعاني توتنهام هوتسبير في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة؛ مما يجعل فوز السبيرز اليوم ضرورة ملحة لاستعادة التوازن في مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد توتنهام اليوم

قرر مايكل كاريك الدخول بتشكيلة متوازنة تضم:

حراسة المرمى : لامينز.

لامينز. خط الدفاع : دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شاو.

دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شاو. خط الوسط : كاسيميرو، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو.

كاسيميرو، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو. خط الهجوم: ديالو، مبيومو، كونيا.

تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد اليوم

يدخل السبيرز المواجهة بالأسماء التالية: