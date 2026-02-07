رابط مباشر.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج برقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 04:26 مساءً - تعيش الآلاف من الأسر في مدن وقرى سوهاج حالة من الانتظار الشغوف، تزامناً مع اقتراب الكشف الرسمي عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج للعام الدراسي الحالي 2026.

وأشارت التقارير الواردة من داخل أروقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن النتائج باتت في عهدة الكنترولات لإتمام اللمسات الأخيرة.

موعد اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه سوهاج

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور لحظة توقيع المحافظ على الكشوف لتصبح النتيجة متاحة للجميع، حيث تشير كافة المؤشرات إلى أن الاعتماد الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة أو الأيام القريبة جداً.

وفور الاعتماد، سيتم رفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة من هذا الرابط، والصفحات الرسمية لمديرية التربية والتعليم، ويستطيع الطالب الحصول على درجاته التفصيلية بكل سهولة من خلال إدخال الاسم أو رقم الجلوس الخاص به.

وليس هذا فقط، بل ستصل الكشوف الورقية إلى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية الـ11 بمراكز سوهاج في اليوم التالي للاعتماد الإلكتروني.

إحصائيات الامتحانات هذا العام

تقدم لأداء الامتحانات ما يقرب من 99418 طالبًا وطالبة، موزعين على 492 لجنة امتحانية تغطي الـ11 إدارة تعليمية في مراكز المحافظة المختلفة.

تنظيم الامتحانات بإجراءات مشددة

سارت الامتحانات في أجواء منظمة ومنضبطة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية وتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان لضمان أداء الطلاب في أفضل الظروف.

في حين تؤكد المديرية أن كل الجهود المبذولة تهدف إلى إظهار النتيجة بصورة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، مع الإعلان عن نسب النجاح والتفاصيل الرسمية الكاملة بمجرد الانتهاء من الاعتماد النهائي.