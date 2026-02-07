نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 فبراير 2026 05:03 مساءً - سي إن بي سي_ أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وأوضحت الفاو أن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير، بانخفاض 0.4% عن ديسمبر و0.6% على أساس سنوي.

ويُظهر المؤشر انخفاضًا بنسبة 22.7% مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق، المسجلة في مارس 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، حيث هبطت بنسبة 5% على أساس شهري، مدفوعة بانخفاض أسعار الجبن والزبدة.

