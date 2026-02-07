حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 04:26 مساءً - على ملعب أولد ترافورد تتوجه الأنظار اليوم السبت لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين، ويدخل الشياطين الحمر المواجهة برغبة جامحة في الحفاظ على مكتسباتهم تحت قيادة مايكل كاريك الذي نجح في إعادة الحيوية للفريق ووضعه في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يطمح الضيوف لانتشال أنفسهم من المركز الرابع عشر وإيقاف نزيف النقاط.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الأسطورة مباشر بأقوى جودة ودقة دون تأخير او تقطيع

أعلن المنظمون عن انطلاق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يُوافق الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام؟

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام منقولة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 التي تملك الحقوق الحصرية للبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في البريميرليج

سيكون الجمهور العربي على موعد مع الوصف التفصيلي لأحداث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي الذي سيتولى التعليق على مجريات المباراة ليضع المشاهدين في قلب الحدث عبر تغطية شاملة لكافة تفاصيل الموقعة المرتقبة.

تشكيل مانشستر يونايتد وتوتنهام المتوقع اليوم

استقر مايكل كاريك على ملامح تشكيلته التي قد تشهد حضور كل من:

سين لامينس في حراسة المرمى.

الاعتماد على الثلاثي كونيا، سيسكو، وزيركز في الخط الأمامي.

ويدخل توماس فرانك -مدرب توتنهام- اللقاء بالعناصر الآتية:

قوة هجومية يقودها محمد قدوس وريتشارلسون.

مشاركة الثنائي الدفاعي روميرو وفان دي فين بعد تعافيهما من الإصابة.

تصريحات المدربين قبل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

وصف مايكل كاريك المواجهة بالتحدي الكبير مشيدًا بقدرة توتنهام على الاختراق الهجومي رغم الغيابات، ومشددًا على ضرورة البقاء واقعيين وعدم الانجراف وراء الانتصارات الأخيرة.

كما أثنى توماس فرانك على البداية القوية لكاريك مع اليونايتد مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لهذه الرحلة الصعبة إلى مسرح الأحلام لانتزاع نتيجة إيجابية تعيد التوازن لمسيرتهم هذا الموسم.