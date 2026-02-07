أخبار مصرية

وزير التموين يفتتح غدا معرض أهلا رمضان 2026 بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 03:30 مساءً - يجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا جولة بمحافظة الإسكندرية حيث يفتتح معرض أهلا رمضان 2026 لتوفير السلع والمنتجات الغذائية لأبناء المحافظة كما سيتفقد مطحنا ومجمعا استهلاكيا فضلا عن افتتاح مخابز لتوفير الخبز.

 

مواعيد عمل للمخابز خلال شهر رمضان 2026

وحرصت  وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحديد  مواعيد عمل للمخابز خلال شهر رمضان 2026 اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما يبدأ البعض الآخر التشغيل من الساعة الثامنة صباحًا، وفقًا لظروف كل منطقة وكثافتها السكانية كما تنتهى بعض المخابز عملها في تمام الساعة الخامسة مساءً، في حين يُسمح لعدد من المخابز بالاستمرار في التشغيل خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على خطة المديرية وطلبات أصحاب المخابز.

 

 

