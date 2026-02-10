نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تخفيض الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو في المجمعات ومعارض “أهلاً رمضان” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:52 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل إلى 100 جنيه للكيلو، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد وزير التموين أن الدواجن المجمدة بالسعر الجديد ستتوافر اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء بجميع المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان»، إضافة إلى كافة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن إتاحة المنتج للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

الجدير بالذكر أنه تم أمس تخفيض سعر الدواجن المجمدة ليصل إلى 115 جنيهًا للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا، قبل أن يتم إقرار خفض جديد اليوم، ليصل إجمالي التخفيض إلى 20 جنيهًا للكيلو، بما يعكس توجه الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وفعّالة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: تخفيض الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو في المجمعات ومعارض “أهلاً رمضان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.