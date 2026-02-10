أخبار مصرية

مصرع شخص وإصابة 25 آخرين إثر حادث مروري على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

0 نشر
0 تبليغ

مصرع شخص وإصابة 25 آخرين إثر حادث مروري على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:34 مساءً - لقى شخص مصرعه وأصيب 25 آخرين بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب ميكروباص على وصلة أم قمر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بالشرقية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من ادارة تأمين الطرق يفيد بوقوع انقلاب ميكروباص على وصلة ام قمر بالقرب من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما دفع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بـ20 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

 

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 25 اخرين باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا