وزير العمل: إنهاء مشاكل عمال شركة بالعاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:34 مساءً - نجح محمد جبران وزير العمل فى التفاوض مع عمال شركة لتصنيع الملابس بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن إنهاء الإضراب، وعودة العمل بكامل طاقته من اليوم الثلاثاء، والتوصل إلى توافق شامل مع إدارة الشركة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة لتحسين أوضاع العمل وظروف العمال.

مفاوضة جماعية

وقال الوزير فى بيان إن المفاوضات جرت بين الادارة والعمال في إطار من الوعي والمسؤولية المتبادلة، حيث ساد التفهم الكامل من طرفي عملية الإنتاج — العمال وأصحاب الأعمال، بما يؤكد نضج العلاقة الصناعية وإدراك الجميع لأهمية الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأكد على أنه من خلال هذا الدور الفاعل فإن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تحفظ حقوق العمال، وتدعم استقرار الإنتاج والتنمية الاقتصادية في آن واحد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.