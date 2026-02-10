​كامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي توطين صناعة السكك الحديدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:34 مساءً - ​التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالسفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لمتابعة مستجدات المشروعات المشتركة.

وأشاد الوزير بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن التعاون مع الجانب الفرنسي أثمر عن مشروعات عملاقة تعزز كفاءة النقل الحضري المستدام في مصر.

​توطين الصناعة: مجمع "أليستوم" العالمي ببرج العرب

​استعرض الجانبان خطوات إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة "أليستوم" الفرنسية على مساحة 40 فدان، والذي يهدف إلى:

​إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات، لوحات تحكم، وضفائر كهربائية).

​إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لـ (المترو، الترام، LRT، المونوريل، والقطار السريع).

​تصنيع الوحدات المتحركة وأنظمة التحكم الخاصة بـ الخط السادس للمترو محلياً داخل هذا المجمع.

​الخط السادس للمترو: شريان جديد يربط الخصوص بالمعادي والتجمع

​ناقش اللقاء المخطط الزمني للخط السادس لمترو الأنفاق، والذي يمثل طفرة في الربط بين شرق وجنوب القاهرة:

​المسار: يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، مع مرحلة ثانية تصل إلى القاهرة الجديدة.

​الربط التبادلي: سيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل في محطة النرجس بالتجمع الخامس.

​تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات الفنية لبدء التنفيذ الفعلي وفق الجداول الزمنية المخططة.

​الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية

​أكد الفريق كامل الوزير أن تطوير العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيراً إلى التعاون مع فرنسا في:

​إنشاء مراكز تدريب مهني متطورة لإعداد فنيين وفق أحدث النظم العالمية.

​تخريج أجيال مؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل الحديثة بأعلى معايير الانضباط.

​نقل الخبرات الفرنسية العريقة في مجال السكك الحديدية (الممتدة منذ عام 1984) إلى الكوادر المصرية.

​دعم فرنسي لبرامج التنمية الصناعية في مصر

​من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز الاستثمارات في السوق المصري، لافتاً إلى أن مشروعات النقل الجارية ستسهم في جذب المزيد من الشركات الفرنسية لتوطين التكنولوجيا بمصر. كما أعربت ممثلة الخزانة الفرنسية عن اهتمام القيادة السياسية بفرنسا بمتابعة ملف السكك الحديدية مع الجانب المصري بشكل مكثف لتحقيق المصالح المشتركة.