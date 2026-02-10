أجواء حارة مع نشاط الرياح.. درجة الحرارة اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة اليوم، الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، وكذلك حالة الطقس المتوقعة، وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر منذ قليل على صفتحها الرسمية بموقع الفيس بوك.

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء

جاءت درجة الحرارة اليوم المتوقعة في عدد من المناطق العظمى والصغرى وتتمثل كما يلي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، بينما الصغرى 16 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 27 درجة، بينما الصغرى 16 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 25 درجة، بينما الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة، بينما الصغرى 14 درجة.

العريش: العظمى 24 درجة، بينما الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال بيانها الصادر مؤخرًا، بأن حالة الطقس اليوم في مصر، تشهد ارتفاع في درجة الحرارة التي تكون على كافة الانحاء ومحافطات الجمهورية، بينما يكون الطقس خلال فترة النهار من حار إلى مائل الحرارة بأغلب المناطق.

أضافتِ الهيئة، بأن الطقس خلال فترة الليل يكون بارد ويستمر حتى الصباح الباكر، بينما يشهد الطقس اليوم شبورة مائية تكون الساعات الأولى من الصباح وذلك على بعض من المناطق، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، وكذلك مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.