الرياض - كتبت رنا صلاح - من المقرر أن يزور رئيس غرفة التجارة العربية الإيطالية بيترو باولو رامبينو، الأردن الأحد.

منتدى أعمال أردني إيطالي في عمان الأحد

ويرافق رامبينو، نخبة من كبرى الشركات الإيطالية.

وعلى هامش الزيارة، تنظم غرفة تجارة الأردن الأحد، منتدى أعمال أردني إيطالي، يركز برنامجه على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تنموية واقتصادية، وخاصة في قطاعات البنية التحتية، المواد الكيميائية، التصنيع، والتدريب المهني.



وأوضحت الغرفة بأنه على هامش فعاليات المنتدى، سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة العربية الإيطالية تتعلق ببرنامج منح ممولة بالكامل من الحكومة الإيطالية، تستهدف الخريجين حتى سن 35 عاماً في مجالات التصميم واللوجستيات، تدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي في المصانع الأوروبية.