الرياض - كتبت رنا صلاح - شدد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على ضرورة بناء "قوة صلبة" والاستعداد للقتال إذا لزم الأمر، وذلك في كلمة ألقاها السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن الساعي إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية والعلاقات الدبلوماسية.

بريطانيا: علينا بناء قوة صلبة والتأهب للقتال إذا لزم الأمر

وقال عقب الكلمة الافتتاحية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نحن لسنا اليوم عند مفترق طرق، فالطريق أمامنا مستقيم، وبالتأكيد يتعين علينا بناء قوة صلبة، لأنها عملة العصر".



وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على ردع أي عدوان، وأن نتأهب للقتال إذا لزم الأمر، وأن نفعل كل ما يلزم لحماية شعوبنا وقيمنا وأسلوب حياتنا، وكأوروبيين علينا الاعتماد على أنفسنا".