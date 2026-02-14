الرياض - كتبت رنا صلاح - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءين منفصلين لشراء كميات من القمح والشعير.

عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

وأعلنت الوزارة طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، داعية الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المتضمنة الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.



كما طرحت الوزارة عطاء لشراء نفس الكميات من الشعير، وبالشروط والإجراءات ذاتها، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.



واشترطت الوزارة في كلا العطاءين إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، إضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.