منظمة التجارة العالمية تدعو إلى إصلاح النظام العالمي

دبي - احمد فتحي في السبت 14 فبراير 2026 04:06 مساءً - سي إن بي سي_ قالت المديرة العامة ⁠لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، يوم الجمعة 13 فبراير، إنها تتفق مع دعوات الولايات المتحدة لإصلاح نظام التجارة العالمي قبل عقد اجتماع مهم للمنظمة في ⁠الكاميرون الشهر المقبل.

وفي ‌العام الماضي، وقع ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه رسوماً جمركية تتراوح بين 10 ​و41% ​على واردات واشنطن ​من عشرات الدول. ‌ومن المقرر ⁠أن تصدر ​المحكمة العليا الأمريكية حكما بشأن قانونية هذه الرسوم.

وقالت ⁠إيويالا في ​مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم “​قد لا تعجبنا هذه الإجراءات، ⁠الرسوم ​الجمركية الأمريكية، لكن علينا إدراك ضرورة إصلاح أمور كثيرة تتعلق بنظام التجارة العالمي”.

وأضافت “النظام صامد، لكنه ليس قوياً، لذلك ​علينا ​تعزيزه عبر إجراء الإصلاحات اللازمة، وهذا ما نعمل عليه في منظمة ​التجارة العالمية”، لكنها لم تتطرق إلى مزيد ‌من التفاصيل.

