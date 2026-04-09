الأمين العام للناتو: بعض الحلفاء الأوروبيين فشلوا في اختبار الحرب ضد إيران

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 02:03 مساءً - وكالات_ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن بعض دول الحلف خضعت لاختبار ولم تجتزه، في إشارة واضحة إلى انتقادات واشنطن للحلفاء الأوروبيين لعدم مشاركتهم في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وجاءت تصريحات روته بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكداً خلال مقابلة مع شبكة سي.إن.إن أن الحرب على إيران كشفت إخفاق بعض الأعضاء في الالتزام الكامل بمسؤولياتهم داخل الحلف.

ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على الناتو للحفاظ على تماسكه وسط توترات إقليمية متصاعدة، وسط تساؤلات حول مدى استعداد الحلف الأوروبي لمواجهة أزمات عسكرية كبرى.

