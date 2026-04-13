ضبط مندوب رحلات تعدى لفظياً على سائح خلال رحلة جبلية بمدينة دهب

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، مندوب رحلات مقيم بدائرة قسم شرطة دهب، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم إلتزام ناشر المقطع بتعليمات السلامة الخاصة بالرحلة.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 04:31 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لشخص يحمل جنسية إحدى الدول بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام مندوب إحدى الشركات الخاصة بتنظيم الرحلات الجبلية بمدينة دهب بالتعدى عليه لفظياً حال قيامه بإحدى الرحلات الجبلية بجنوب سيناء.

