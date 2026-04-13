وزارة النقل: تواصل تدفق شحنات الترانزيت عبر خط “الرورو” بميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 04:31 مساءً - امتدادًا لنجاح خدمة الترانزيت غير المباشر التي أطلقها ميناء دمياط عبر خط “الرورو” الرابط مع ميناء تريستا الإيطالي ، واصل الميناء استقبال الشحنات الأوروبية المتجهة إلى أسواق دول الخليج ، بما يعكس انتظام التشغيل للاستفادة من هذا المسار اللوجستي الحيوي.

حيث استقبل الميناء عدد 16 تريلا محملة بنحو 295 طنًا من البضائع المتنوعة تضمنت مواد غذائية ومواد طلاء ، وذلك ضمن منظومة الترانزيت غير المباشر عبر الخط الملاحي المشار إليه ، حيث تم التعامل معها وفق منظومة تشغيل متكاملة، تمهيدًا لإعادة شحنها بريا إلى ميناء سفاجا ثم استمرار إبحارها إلى كلٍ من الإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وقد جرى تنفيذ كافة الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية بعد تقديم هيئة ميناء دمياط كافة التسهيلات اللازمة ، في ضوء توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتنسيق الكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين المشغل لخط الرورو إلى جانب الإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ، وكافة الجهات المعنية ، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، استنادًا إلى منظومة رقمية متطورة تدعم كفاءة الأداء وتكامل البيانات .

ويعكس استمرار استقبال هذه النوعية من الشحنات نجاح الخدمة الجديدة التى يقدمها الميناء في مجال الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي، خاصة في ظل ما يوفره من مزايا تنافسية تشمل تقليص زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل، فضلًا عن الاستفادة من التيسيرات الجمركية المقررة، وفي مقدمتها إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI .

ويؤكد هذا النجاح المتواصل قدرة ميناء دمياط على ترسيخ موقعه كمحور لوجستي إقليمي فعال، وتعظيم الاستفادة من خط “الرورو” كأحد المسارات الواعدة لربط التجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر ميناء دمياط ، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز حركة الترانزيت وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والتجارة الدولية.