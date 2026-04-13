نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران: فرض أمريكا لقيود على السفن في مضيق هرمز “يصل لدرجة القرصنة” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 03:13 مساءً - – قال متحدث باسم القوات ​المسلحة الإيرانية اليوم ‌الإثنين، إن فرض الولايات المتحدة لقيود على ​السفن في المياه ​الدولية أمر غير قانوني ⁠و”يصل لدرجة ​القرصنة”.

طهران تعتزم ​تنفيذ بحزم آلية دائمة للسيطرة على المضيق

أضاف، أن إيران ​ستنفذ بحزم “آلية دائمة” للسيطرة على مضيق هرمز في ​أعقاب التهديدات ​الأمريكية بالسيطرة عليه.

موانئ ‌الخليج ⁠يجب أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون متاحة ​لأحد

وأشار المتحدث إلى أن موانئ ‌الخليج ⁠يجب أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون متاحة ​لأحد.

ةأكد أنه لن يكون هناك ​أي ميناء في ​الخليج ⁠أو في خليج عمان بمأمن إذا ⁠تعرضت ​الموانئ الإيرانية ​للخطر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: فرض أمريكا لقيود على السفن في مضيق هرمز “يصل لدرجة القرصنة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي