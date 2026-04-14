البنك المركزي المصري: صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في البترول يتحول إلى خروج 159.5 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن البنك المركزي المصري المصري تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج بنحو 159.5 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 196.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

تحويلات الخارج في قطاع البترول تصعد إلى 3.1 مليار دولار مقابل 2.7 مليار

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن هذا التحول جاء كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتسجل نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

استقرار التدفقات الواردة لقطاع البترول عند 2.9 مليار دولار

وفي المقابل، استقرت التدفقات الواردة إلى القطاع، والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية، عند نحو 2.9 مليار دولار دون تغير يُذكر عن الفترة السابقة.

