اطّلع على مجانًا وبدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء حاسم يُقام على أرضية ملعب رياض إير متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الثلاثاء 14 أبريل.

موقف برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل اللقاء

يدخل أتلتيكو مدريد هذه المباراة متمسكاً بأفضلية مريحة بعدما حقق مفاجأة في لقاء الذهاب بالفوز على برشلونة في كامب نو بنتيجة 2-0، ويسعى الروخي بلانكوس تحت قيادة دييغو سيميوني لتأمين هذا التقدم والعبور إلى نصف النهائي لأول مرة منذ سنوات، معتمداً على صلابته الدفاعية المعروفة وقوة ملعبه.

على الجانب الآخر، يخوض برشلونة اللقاء تحت ضغط كبير، حيث يحتاج البارسا لتحقيق "ريمونتادا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف لخطف بطاقة التأهل مباشرة، أو الفوز بفارق هدفين لمعادلة النتيجة. ورغم صعوبة المهمة، إلا أن رفاق روبرت ليفاندوفسكي يمتلكون سجلًا جيدًا في ملعب الأتلتيكو، حيث حققوا الفوز هناك قبل أيام قليلة في الدوري بنتيجة 2-1، وهو ما يمنحهم الأمل في قلب الطاولة أوروبياً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD وقناة beIN 4K. وسيتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الذي يديره تحكيمياً الحكم شيمون مارسينياك.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة عبر الإنترنت من خلال تطبيقي "beIN Connect" أو منصة "TOD TV"، واللذين يوفران خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، لضمان متابعة ليلة الأبطال الحاسمة لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.