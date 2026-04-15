ديمبيلي يقضي علي الريدز في ملعبه.. اطّلع على أهداف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - ودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، بعدما تلقى هزيمة جديدة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب “آنفيلد”، ليحسم النادي الفرنسي تأهله إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0.

دخل الريدز المواجهة تحت ضغط كبير بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد في باريس، وازدادت الأمور تعقيدًا بعدما فشل الفريق في استغلال أفضلية الأرض والجمهور لقلب النتيجة.

وشهدت المباراة إصابة مبكرة للمهاجم هوجو إيكتيكي الذي غادر الملعب في الدقيقة 30، ليشارك محمد صلاح بدلًا منه من على مقاعد البدلاء.

ديمبلي يحسم التأهل للفريق الباريسي

بعد شوط أول شهد محاولات محدودة من الجانبين، ألغى حكم اللقاء ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 65 بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستغل باريس سان جيرمان اندفاع أصحاب الأرض ليسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة 73، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 92، مؤكدًا تفوق فريقه في المواجهتين.

بهذه النتيجة، ينهي ليفربول مشواره القاري هذا الموسم من ربع النهائي، بينما يواصل باريس سان جيرمان رحلته في البطولة إلى نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ.